«Я вечно не могу быть президентом»: Лукашенко сделал заявление о политическом будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично назвал себя «уходящим президентом», заявив, что не может и не должен вечно находиться у власти. Данное заявление прозвучало в ходе его обращения к народу и парламенту на Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на ключевом форуме — Всебелорусском народном собрании в Минске, Александр Лукашенко сделал необычное для действующего главы государства заявление. Он прямо обозначил временные границы своего президентства, сославшись на простой факт — никто не может править вечно. Лукашенко подчеркнул, что является уходящим лидером, поблагодарив народ за поддержку, без которой, по его словам, многое в стране было бы невозможно.

При этом белорусский лидер акцентировал роль самого Всебелорусского собрания как главного стабилизатора общества. Он заявил, что именно этому институту необходимо взять на себя задачу по дальнейшему развитию государства.

Ранее Лукашенко объявил о развертывании российского комплекса «Орешник» в Белоруссии.