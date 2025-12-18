«Орешник» заступает на дежурство: Лукашенко объявил о размещении нового российского ракетного комплекса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале боевого дежурства новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Развертывание системы на территории республики началось 17 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сделал важное военно-техническое заявление. Он сообщил, что первые позиционные районы для комплекса на белорусской земле уже подготовлены. Это подтверждает активную интеграцию оборонных потенциалов двух стран в рамках Союзного государства.

Комплекс «Орешник» представляет собой модульную ракетную систему повышенной мобильности. Она способна использовать различные типы управляемых ракет, что делает ее универсальным инструментом для поражения как наземных, так и воздушных целей на значительном расстоянии. Его размещение рассматривается как ответ на усиление военной активности НАТО у восточных границ союза.

Этот шаг логично продолжает курс на углубление военного сотрудничества Москвы и Минска, который ранее включал размещение тактических ядерных средств и совместные группировки войск. Развертывание «Орешника» не только усиливает оборонительный рубеж, но и демонстрирует готовность к асимметричному ответу на потенциальные угрозы в регионе.

