Байден отдал приказ американским военным после атаки Ирана на Израиль

Американский президент Джо Байден отдал приказ военным после атаки Ирана на Израиль. Приводит заявление Белого дома РИА Новости.

По словам представителя Совета по нацбезопасности Белого дома Шона Саветта, Байден приказал американским военным помогать Израилю защищаться от атак со стороны Ирана, сбивая летящие на эту страну ракеты.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил по Израилю примерно 400 ракет. В КСИР Ирана выступили с заявлением о причинах атаки по Израилю.