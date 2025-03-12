Ядерные амбиции Южной Кореи вызвали серьезное беспокойство Вашингтона

Администрация Дональда Трампа предупредила Южную Корею о возможном включении страны в список «чувствительных государств», сотрудничество с которыми подлежит особым ограничениям и проверкам. По данным южнокорейских СМИ, Министерство энергетики США может объявить об этом решении уже 15 апреля.

Как пишет «Коммерсантъ», причиной такого шага стали растущие ядерные амбиции Сеула на фоне обострения ситуации с Северной Кореей и неопределенности в американо-корейских отношениях. В последнее время в Южной Корее все чаще звучат призывы к созданию собственного ядерного арсенала, что противоречит позиции Вашингтона.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль признал, что официального уведомления от американской стороны пока не поступало, однако информация была получена «по неофициальным каналам». Дипломат подчеркнул намерение обсудить этот вопрос с США, чтобы предотвратить включение страны в проблемный список.

В настоящее время в реестре «чувствительных стран» Минэнерго США числятся 24 государства, включая Китай, КНДР, Россию, Иран и другие страны, которые либо обладают неофициальным ядерным статусом, либо представляют особые риски для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Попадание в этот список существенно ограничит сотрудничество между странами в области поставок товаров двойного назначения, участия ученых в совместных исследованиях и даже посещения объектов, подконтрольных американскому Минэнерго.

Эксперты отмечают, что действия администрации Трампа демонстрируют приверженность курсу на нераспространение ядерного оружия даже среди ближайших союзников.

Ранее Китай попросил США остановить манипуляции по вопросу распространения фентанила.