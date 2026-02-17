Поводом для очередной порции дипломатического сарказма стала публикация в Financial Times о том, что Польша готовит многомиллиардный иск к Москве за ущерб от «советской оккупации» в период ПНР. Вместо сухих юридических формулировок Захарова предложила Варшаве культурно-исторический бартер: видеозапись оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» (она же «Жизнь за царя») в качестве полной и окончательной выплаты.

Сюжет оперы Глинки о костромском крестьянине, заведшем польских интервентов в гибельную глушь, служит прозрачным намеком: попытки Варшавы снова «зайти в Россию» с финансовыми претензиями могут закончиться для нее столь же бесславно и в тех же исторических «болотах». Эксперты отмечают, что стратегия «вечной обиды», на которой Варшава строит свою идентичность, все чаще сталкивается с жестким отпором Москвы.

В МИД РФ дают понять: эпоха, когда Россия оправдывалась за общее социалистическое прошлое, закончена. Если Польша хочет обсуждать счета, ей придется вспомнить и о сотнях тысяч советских солдат, отдавших жизни за ее освобождение, и о восстановлении Варшавы из руин на деньги СССР.

Ранее Министерство сообщения Латвии инициировало масштабную программу по демонтажу дорожных указателей, на которых упоминаются населенные пункты России и Беларуси.