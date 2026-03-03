«Ящик Пандоры»: Франция и Германия заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС

Ключевые страны Евросоюза — Франция и Германия — выступают против ускоренной процедуры приема Украины в сообщество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских институтах.

По данным агентства, Париж и Берлин опасаются открывать «ящик Пандоры с проблемами», который неизбежно возникнет при форсированном расширении. Один из высокопоставленных чиновников ЕС на условиях анонимности заявил, что Киев на данный момент не готов к членству, а на Украине процветает коррупция. Другой дипломат подчеркнул, что для указания конкретных дат вступления нет никаких оснований.

В связи с этим агентство называет нереалистичной цель президента Владимира Зеленского добиться вступления страны в ЕС уже к 2027 году. Ранее украинский лидер неоднократно призывал партнеров к политическому решению и запуску переговоров о членстве в ускоренном режиме, однако наталкивается на растущее сопротивление европейских столиц.

