В латвийском городе Лиепая полиция задержала мужчину, который пришел на празднование Масленицы в футболке с советской символикой. Об этом сообщила официальный представитель Госполиции.

Инцидент произошел на улице Либиешу, где представители русскоязычной общины отмечали традиционный праздник. На одежде задержанного были изображены надпись «CCCP», серп, молот и пятиконечная звезда. Согласно местному законодательству, публичная демонстрация символики бывшего СССР и нацистской Германии в Латвии запрещена.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до €350. Наказание за подобные правонарушения предусмотрено латвийским Кодексом об административных правонарушениях.

Напомним, что запрет на использование советской и нацистской символики действует в Латвии с 2013 года. Под ограничения попадают флаги, гербы, форма и атрибутика, а также публичное исполнение гимнов и демонстрация приветствий.

Ранее Захарова изящно ответила на вопрос об имени возможной избранницы Путина.