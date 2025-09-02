Кадыров ответил на обвинения СБУ стихами

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ в свой адрес стихотворением, в котором иронично отверг возможность извинений и пообещал продолжать борьбу. Стихотворение он опубликовал в личном телеграм-канале.

Рамзан Кадыров выбрал нестандартный формат для ответа украинским спецслужбам. В своем телеграм-канале он опубликовал стихотворение, высмеивающее выдвинутые против него обвинения. В ироничном ключе он предположил, что для заглаживания конфликта ему, возможно, стоит отправиться с извинениями в Киев, но сразу же отверг эту идею.

В поэтическом послании глава Чечни резко высказался в адрес оппонентов, назвав их «навозными жуками», и заверил, что не прекратит оказывать на них давление. Он также напомнил о роли российских бойцов, в том числе чеченских подразделений, в боях за Мариуполь.

Ранее Кадыров показал видео с Трампом в национальной одежде Чечни.