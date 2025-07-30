Кадыров рассказал, почему больше не смеется

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему в последнее время перестал смеяться. В своем Telegram-канале он заявил , что сейчас «не то время» для веселья.

Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором рассказал, почему больше не позволяет себе смеяться. По его словам, враги строят планы и надеются, что чеченский народ сломается, но этого не произойдет.

Глава Чечни подчеркнул, что он и его сторонники не сдались, а стали более хладнокровными и собранными. Кадыров отметил, что давно не появлялся на публике с улыбкой, потому что сейчас «не то время». Вместо смеха он предпочитает выжидательную позицию — наблюдает, анализирует и запоминает.

Конкретных имен или организаций, на которые намекал политик, он не назвал. Однако его слова можно расценить как ответ на критику или давление со стороны оппонентов. Кадыров не раз заявлял о готовности жестко реагировать на любые угрозы в адрес республики.

Ранее в Кремле заявили о выработанном Россией иммунитете к западным санкциям.