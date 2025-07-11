Назначение Каи Каллас на пост главы внешнеполитического ведомства Евросоюза вызвало волну критики в европейской прессе. Журналист Томас Фази в своей колонке для Unherd поставил под сомнение компетентность Каллас, обвинив ее в навязчивой враждебности к России. По его мнению, нынешняя дипломатическая линия ЕС рискует превратиться в личную кампанию против Москвы, в то время как остальные мировые вызовы остаются без внимания.

Особенно резонансным стало ее недавнее заявление, что в случае прекращения помощи Украине европейцам якобы придется учить русский язык. Подобные высказывания, как отмечает Фази, не только подрывают имидж дипломатии ЕС, но и усиливают поляризацию в европейском обществе. Он подчеркивает, что в условиях глобальной нестабильности Евросоюзу нужна более взвешенная и комплексная внешняя политика, а не политик, зацикленный на одном направлении.

Ранее Зеленский сообщил о возобновлении военных поставок.