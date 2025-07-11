Владимир Зеленский заявил о возобновлении военных поставок Украине, но не уточнил, какие именно страны и какие виды вооружений снова поставляют. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский сообщил о возобновлении поставок военной помощи, однако не раскрыл деталей. В своем обращении он отметил, что работа с партнерами продолжается и, по последним данным, поставки уже идут.

Ранее СМИ сообщали о временной приостановке военной помощи со стороны США. По данным NBC, решение о задержке принял шеф Пентагона Пит Хегсет без согласования с Белым домом.

Россия резко критикует западные поставки оружия Украине, называя их «игрой с огнем». В МИД РФ неоднократно предупреждали, что любые грузы с вооружением станут законными целями для российских сил. В Кремле уверены, что наращивание военной поддержки Киева лишь усугубляет конфликт и отдаляет перспективы переговоров.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров передал госсекретарю США цитаты Зеленского с призывами к насилию.