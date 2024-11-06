Во Франции рассказали о договоренностях Макрона и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах президента США. Об этом пишет Agence France-Presse.

Уточняется, что главы государств вели диалог на протяжении порядка 25 минут. Макрон заявил о важной роли Европы и уверил Трампа в готовности предпринимать нужные действия для выхода из конфликтов, которые, в том числе, продолжаются на Украине и Ближнем Востоке. К выполнению данных обещаний президент Франции обещал приступить после того, как президент США в конце января 2025 года официально заступит на должность.

Ранее сообщалось о том, что Макрон обратился к странам Евросоюза с призывом координировать свои действия после победы Трампа.