Канада собралась ввести пошлины против США в ответ на действия Трампа

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о возможном введении ответных импортных пошлин в случае, если США решат повысить тарифы на канадские товары. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трюдо, такой шаг обсуждается на фоне предположений о планах Дональда Трампа, который может повысить пошлины до 25% на определенные виды продукции из Канады.

Трюдо отметил, что принцип «доллар за доллар» станет ключевым в принятии решения. Это означает, что канадская сторона готова отреагировать эквивалентными мерами, чтобы защитить свои экономические интересы. При этом глава правительства подчеркнул, что подобные действия носят вынужденный характер и направлены на сохранение баланса в торговых отношениях между странами.

Экономические эксперты считают, что возможное обострение торговой напряженности между США и Канадой может повлиять на ряд ключевых отраслей, включая производство стали и алюминия, а также сельское хозяйство. Принятие пошлин может повлечь за собой рост цен на продукцию и снизить объемы торговли между соседними странами.

Канада и США традиционно остаются важными экономическими партнерами, однако в последние годы отношения в этой сфере нередко подвергались испытаниям. Введение пошлин может стать очередным этапом в разрешении споров между двумя крупнейшими экономиками Северной Америки.

Ранее сообщалось о том, что политолог Федоров допустил сокращение стран-членов НАТО из-за политики Трампа.