Кандидат от правящей коалиции в Румынии признал поражение на выборах

Кандидат в президенты от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал поражение в первом туре выборов и заявил о намерении поддержать демократический процесс во втором туре. Об этом сообщило издание Hotnews.

Антонеску, ранее занимавший высокие позиции внутри правящей партии, выразил благодарность всем, кто оказал ему поддержку, и призвал граждан принять активное участие во втором туре голосования, уважая право избирателей на выбор будущего страны.

«Я не был частью коалиции. Я представил программу, идеи, за которые проголосовали люди. Призываю избирателей самим решить, кто из оставшихся кандидатов может иметь аналогичные идеи и прийти проголосовать за них», — сказал Антонеску.

По итогам первого тура лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион уверенно лидирует, набрав 40,67% голосов, а мэр Бухареста Никушор Дан — 20,94%. Между ними сосредоточена основная гонка за пост президента страны. Кандидат от правящей коалиции — Антонеску — не прошел первый тур, уступив в нем оппонентам с разницей в более чем 18 тыс. голосов.

Решение о проведении повторных выборов связано с отменой итогов первого голосования Конституционным судом Румынии из-за выявленных нарушений процедур. В первоначальном голосовании победу одержал кандидат Кэлин Джорджеску, которого Верховный суд не допустил к участию во втором туре. Поводом для этого стали подозрения о возможном вмешательстве России в избирательный процесс в пользу Джорджеску.

Симион, лидирующий в избирательной гонке, выразил благодарность своим сторонникам и назвал второй тур «победой румынского достоинства».

Стоит отметить, что Симион характеризуется как сторонник консервативной идеологии, сходной с концепциями президента США Дональда Трампа (MAGA).

Ранее сообщалось, что прилетевшего в Румынию российского журналиста Чея Боуза задержали в аэропорту.