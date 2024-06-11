Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал волну критики в социальной сети X после своего заявления о том, что «Запад защитит и восстановит Украину».

Заявление было сделано на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине, после которой Шольц также опубликовал совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пользователи социальной сети X выразили свое недовольство в комментариях к записи, обвинив канцлера в том, что он уделяет больше внимания Украине, чем внутренним проблемам Германии. Многие комментаторы считают, что Шольц пренебрегает нуждами своих сограждан и направляет ресурсы страны на поддержку иностранного государства, что вызывает у них возмущение.

Комментаторы также высказывали мнение, что канцлер должен сосредоточиться на решении внутренних вопросов, таких как экономика, здравоохранение и социальная защита.

Кроме того, часть пользователей выразила недовольство тем, что Шольц поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «тираном». В комментариях звучали обвинения в том, что немецкий лидер не понимает или игнорирует политическую ситуацию в Украине, и что его действия могут иметь негативные последствия как для Германии, так и для международных отношений.

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