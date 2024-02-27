Польша и Швеция не планируют вводить свои войска на Украину

Заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик заявил, что Варшава не намерена вводить свои войска на территорию Украины. Об этом он сообщил телеканалу Polsat .

Также о том, что военные Швеции не будут принимать участие в украинском конфликте, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Политики поделились мнением по итогам конференции, посвященной Украине. Она прошла в понедельник, 26 февраля, в Париже.

«В Польше нет такого проекта и такой идеи»,— сказал Томчик.

Ранее в своем выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все для того, чтобы Россия не выиграла в украинском конфликте. Французский лидер также допустил, что военные западных стран могут отправиться на украинскую территорию. Кроме того, Макрон сообщил о создании коалиции, которая подразумевает отправку на Украину оружия среднего и дальнего поражения для атак по территории РФ.

Заявление Макрона прокомментировал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который назвал его слова шагом к развязыванию мировой войны.

Также о словах Макрона высказалась оппозиционный политик Мари Ле Пен, которая призвала французского президента давать отчет своим заявлениям.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что ввод западных военных на территорию Украины неизбежно приведет Россию к столкновению с НАТО.