Келин заявил об отсутствии угроз со стороны РФ для Великобритании
Посол Келин: Россия не представляет угрозы для Великобритании
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Россия не представляет угроз для Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, назвав информацию о намерениях Москвы начать противостояние с Британией преувеличенной.
Келин также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия отслеживает британские подводные лодки. Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Москва установила устройства для сбора данных о четырех британских подлодках класса Vanguard, оснащенных ядерными боеголовками.
«Я отрицаю существование угроз для Соединенного Королевства. Эта угроза была выдумана, абсолютно никакой угрозы со стороны России для Великобритании нет», — сказал Келин.
При этом глава российского дипломатического ведомства в Лондоне не стал опровергать информацию, представленную изданием, однако способы слежки за британскими подводными лодками, описанные газетой, вызвали у него сомнения.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия и Британия предупредили РФ о продолжении поддержки Киева.