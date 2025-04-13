Келин заявил об отсутствии угроз со стороны РФ для Великобритании

Россия не представляет угроз для Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, назвав информацию о намерениях Москвы начать противостояние с Британией преувеличенной.

Келин также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия отслеживает британские подводные лодки. Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Москва установила устройства для сбора данных о четырех британских подлодках класса Vanguard, оснащенных ядерными боеголовками.

«Я отрицаю существование угроз для Соединенного Королевства. Эта угроза была выдумана, абсолютно никакой угрозы со стороны России для Великобритании нет», — сказал Келин.

При этом глава российского дипломатического ведомства в Лондоне не стал опровергать информацию, представленную изданием, однако способы слежки за британскими подводными лодками, описанные газетой, вызвали у него сомнения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия и Британия предупредили РФ о продолжении поддержки Киева.