Келлог отказался от своих слов о разделе Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог возмутился статьей Times, в которой говорилось о планах по разделу Украины.

На своей странице в соцсети он написал, что издание исказило его словам.

Келлог заверил, что он имел в виду силы обеспечения мира после прекращения огня.

«В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — сказал он.

Напомним, газета Times написала, что Кит Келлог предложил после окончания конфликта разделить территорию Украины на зоны контроля так же, как это произошло с Берлином после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось о том, что реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает, так как последние геологические работы на ее территории проводились еще в СССР.