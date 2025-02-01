Келлог рассказал о методах, какими Трамп намерен добиться мира на Украине

По словам специального представителя президента США по вопросам урегулирования конфликта на Украине Кита Келлога, Дональд Трамп намерен предоставить инструменты для переговоров как Украине, так и России. Об этом Келлог сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность, что можно достичь перемирия и устойчивого мира в течение нескольких месяцев, и уж точно не лет.

«Трамп знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — сообщил Келлог.

Специальный посланник высказал точку зрения, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всего мирового сообщества, включая Соединенные Штаты Америки.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что ведёт «серьёзные» переговоры с Россией о разрешении конфликта на Украине. Он также заявил, что намерен «обсудить» ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и, возможно, достичь «значительного прогресса».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что пока не планируется никаких встреч между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.