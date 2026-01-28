Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин подверг резкой критике министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, назвав его попытку публично озвучить схему подписания мирного соглашения до завершения переговоров «глупой и малопрофессиональной». Об этом пишет РИА Новости.

В российском парламенте вызвала недоумение активность главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, который поспешил раскрыть детали еще не согласованного мирного процесса. Сенатор Григорий Карасин в своем Telegram-канале не стеснялся в выражениях, комментируя заявление украинского дипломата о якобы утвержденной схеме подписания мирного плана с участием Москвы и Вашингтона.

По мнению российского политика, подобные публичные демарши в разгар деликатного переговорного процесса выглядят неуместно. Карасин отметил, что за стремлением украинского министра показаться «солидным и всезнающим» скрывается непрофессионализм, который лишь усложняет диалог. Сенатор подчеркнул, что вести продуктивную работу с партнерами, позволяющими себе такие фальстарты, «чрезвычайно трудно».​

Фон для этих заявлений остается напряженным: пока Киев обсуждает свои 20 пунктов урегулирования, включающие вопросы территорий и Запорожской АЭС, западные союзники демонстрируют раскол. Вашингтон разрабатывает собственный план, а Евросоюз, по словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, своей жесткой позицией фактически исключает себя из числа участников будущего мирного соглашения.​

