Путин готов встретить Зеленского в Москве: Кремль дал гарантии безопасности

Помощник президента Юрий Ушаков озвучил неожиданное предложение Кремля: Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, получив при этом полные гарантии личной безопасности, — инициатива, как выяснилось, обсуждалась при посредничестве Дональда Трампа.

Москва сделала официальный шаг навстречу возможности прямого диалога на высшем уровне. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным заявил, что российская сторона готова принять Владимира Зеленского в столице, если тот действительно созрел для встречи. Более того, Кремль публично пообещал обеспечить полную неприкосновенность и безопасность украинского политика на время визита.

Как выяснилось, почва для такого приглашения готовилась не один день. Ушаков раскрыл детали закрытых телефонных переговоров между Владимиром Путиным и вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом. Американский президент, активно продвигающий свою миротворческую повестку, неоднократно поднимал тему очной встречи лидеров России и Украины, предлагая Москве рассмотреть такой сценарий. Теперь мяч на стороне Киева: заявление Ушакова переводит кулуарные обсуждения в публичную плоскость, предлагая конкретную, хоть и неожиданную для многих локацию для переговоров.

Ранее политолог назвал Киев ключевым тормозом мирного процесса по Украине.