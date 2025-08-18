Зеленский отверг передачу территорий России

Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Украина не намерена передавать России какие-либо территории. По его словам, принудить Москву к миру можно только силой. Об этом сообщает MK.RU.

Лидер Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Вашингтоне, сделал заявление о невозможности территориальных уступок России. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает такой вариант, несмотря на продолжающийся конфликт.

Встреча Зеленского со спецпредставителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом была посвящена обсуждению ситуации на фронте и дипломатических возможностей Запада. Украинский лидер выразил уверенность, что давление на Москву должно усиливаться, а мир возможен только при условии силовой поддержки со стороны США.

Зеленский неоднократно заявлял, что Украина готова к диалогу, но не в ущерб своим интересам. Однако конкретных предложений по урегулированию конфликта так и не поступило.

Ранее Белый дом опубликовал фото в преддверии переговоров Трампа с Зеленским.