Киев еще не сформировал переговорную группу для следующей встречи с Россией

Состав киевской делегации для следующих переговоров с Россией еще не определен, это произойдет после того, как будут сформированы вопросы для обсуждения на встрече. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова замруководителя офиса Зеленского Игоря Брусило.

По словам Брусило, сначала должна быть сформирована повестка дня, и уже тогда будет определена делегация от Украины на переговорах, а повестку формирует та страна, которая принимает эти переговоры.

Ранее во вторник глава российского МИД Сергей Лавров уже заявлял о том, что РФ готова вновь рассмотреть Турцию для проведения второго раунда переговоров с Россией. При этом, спецпосланник президента США по вопросам Украины также предполагал, что встреча может пройти в другой стране. Как сообщалось ранее, по словам Кита Келлога, следующий раунд российско-украинских переговоров может пройти в Женеве.