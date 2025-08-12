Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию с обстрелом жилых кварталов, чтобы обвинить российские войска и сорвать российско-американские переговоры 15 августа. В Харьковскую область уже доставили западных журналистов для «фиксации» последствий. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.

Российское военное ведомство располагает данными о подготовке Киевом масштабной провокации перед переговорами России и США. Согласно полученной информации, 11 августа в Чугуев Харьковской области прибыла группа иностранных журналистов под предлогом съемок «жизни в прифронтовой зоне».

По данным Минобороны, непосредственно перед саммитом ВСУ планируют нанести удар по густонаселенному району или больнице с использованием БПЛА и ракет. Завезенные западные СМИ должны оперативно распространить материалы, возлагая ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую сторону.

Целью провокации называют создание негативного информационного фона и срыв переговорного процесса. В ведомстве не исключили, что аналогичные действия могут быть предприняты и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

Ранее Зеленский отказался выводить войска с Донбасса.