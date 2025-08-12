Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен выводить войска из Донбасса, назвав регион «плацдармом для возможного наступления». По его словам, это решение связано с угрозой для других областей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Украина не планирует отводить войска с территории Донбасса, поскольку рассматривает уступку региона как стратегическую угрозу. Как заявил Владимир Зеленский, в случае вывода военных подразделений Донецк и Луганск могут стать плацдармом для новых атак в направлении Харькова и Днепропетровской области.

Зеленский также прокомментировал возможные переговоры по урегулированию конфликта. По его мнению, для достижения согласия потребуется как минимум три встречи — две в двустороннем формате и одна с участием третьей стороны.

Ранее западные СМИ сообщали, что США предлагают Киеву пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Однако украинские власти категорически отвергают такой сценарий, ссылаясь на конституционные нормы. Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что Вашингтон изучает варианты территориального обмена, но конкретных решений пока нет.

Ранее эксперт оценил шансы завершения СВО после встречи Путина и Трампа.