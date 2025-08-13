Киев назвал пять условий для урегулирования конфликта с Россией

Украина сформулировала пять ключевых требований к России перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Среди них — устойчивое перемирие, компенсации ущерба и гарантии безопасности. Об этом сообщает Politico.

Перед переговорами Трампа и Путина на Аляске Украина обозначила условия, без которых не готова обсуждать урегулирование конфликта. Согласно Politico, Киев требует сначала добиться стабильного прекращения огня и только потом — переходить к территориальным вопросам.

Еще одно ключевое условие — компенсация ущерба, который оценивается от $500 млрд до $1 трлн. Часть этих средств может быть покрыта за счет замороженных российских активов в Европе, но пока Запад не решается на их конфискацию.

Также Украина настаивает на гарантиях безопасности, особенно после того, как Трамп исключил ее вступление в НАТО. Взамен Киев хочет получить альтернативные механизмы защиты и сохранения санкций против Москвы.

Отдельный пункт — возвращение военнопленных и депортированных детей. Пока это единственная тема, по которой стороны смогли достичь прогресса в ходе переговоров в Стамбуле.

