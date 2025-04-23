Киев обсудит перемирие на переговорах в Лондоне

На переговорах в Лондоне в среду, 23 апреля, Киев намерен выдвинуть предложение о 30-дневном прекращении огня вместо обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios.

Он ссылается на информацию от одного из американских чиновников, который заявил, что украинская делегация планирует сосредоточиться только на идее временного перемирия сроком на 30 дней.

По словам чиновника, признаки того, что Киев не собирается обсуждать мирный план Трампа, появились за последние сутки.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог представит 23 апреля в Лондоне украинской стороне план из семи пунктов по урегулированию конфликта. Он включает признание Крыма частью России и отмену американских санкций против РФ.

В свою очередь британские и французские власти готовы рассмотреть вариант, при котором Киев согласится на отказ от части территорий в пользу России.