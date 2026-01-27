Киев раскрыл структуру будущего соглашения: два отдельных документа при участии США

Украина предложила оригинальный формат будущего мирного урегулирования. Согласно заявлению главы МИД Андрея Сибиги, 20-пунктное соглашение должно быть подписано в виде двух отдельных документов при ключевом участии США. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

По словам министра, договоренности должны иметь юридически обязательный характер. В обсуждаемой конструкции Украина подпишет соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, — отдельный документ с Россией. Сибига подчеркнул, что важным элементом является необходимость ратификации гарантий безопасности Конгрессом США, что придаст им дополнительный вес.

При этом Евросоюз также остается участником процесса, предоставляя Украине гарантии безопасности. Президент Зеленский заявлял, что членство в ЕС, на которое Киев рассчитывает к 2027 году, само по себе является ключевой гарантией не только для Украины, но и для всей Европы. Озвученный план указывает на стремление украинской дипломатии закрепить роль Вашингтона как основного внешнего гаранта послевоенного устройства, оставляя за собой право на прямые переговоры с Москвой лишь по наиболее чувствительным вопросам, таким как территории и статус Запорожской АЭС.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным.