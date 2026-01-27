Зеленский готов к встрече с Путиным для обсуждения территорий и Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, указав, что ключевыми темами должны стать вопросы территорий и будущего Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет «РБК».

По словам министра, именно эти две темы остаются самыми сложными и не согласованными в рамках мирного процесса. Сибига подчеркнул, что Зеленский готов обсудить их напрямую на высшем уровне. При этом он исключил необходимость собственной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, назвав такую инициативу созданием «параллельных треков», которые могут только замедлить диалог.

Украинский министр отметил, что работа уже ведется на уровне сформированных переговорных команд, в которые входят и дипломаты. На этом уровне, по его словам, уже обсуждались конкретные параметры прекращения огня, а также порядок мониторинга и верификации возможного перемирия.

Ранее в США заявили о прогрессе в мирном урегулировании конфликта.