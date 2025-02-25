Киев согласился на новые условия сделки по редким металлам с США

Киев принял решение о заключении сделки с США по редкоземельным металлам на новых условиях, пишет издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.

В материале говорится о том, что Штаты отказались от требований в получении выручки $500 млрд от реализации ресурсов, а также в финальной версии договора нет упоминаний о «гарантиях безопасности» со стороны Америки.

Данная сделка была утверждена Киевом. Также украинские чиновники отмечают, что смогли договориться о более выгодных для страны условиях. В финальной версии договора идет речь и о фонде, в который Украина должна будет вносить половину общей выручки с будущей монетизации минеральных ресурсов, в том числе черного золота и голубого топлива, а также связанных с ними логистических операций.

Напомним, ранее на Украине назвали постановление о продлении полномочий Зеленского неконституционным.