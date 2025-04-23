Киевская делегация обсудила с Келлогом возможные сценарии завершения конфликта

Об этом пишет ТАСС. По данным журналистов, Умеров заявил, что в Лондоне представители Украины обсуждали с Келлогом сценарии возможного завершения конфликта, но при этом Умеров в эфире украинского канала объявил, что говорилось и о прекращении огня, гарантиях безопасности и последовательной позиции самой Украины. Резюмировал украинский министр обороны тем, что назвал встречу довольно продуктивной.

Также глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал о том, что во время встречи произошел конструктивный обмен мнениями с Келлогом, а глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров. СМИ уточняли, что во время этой встречи обсуждались семь пунктов урегулирования конфликта, в том числе и признание Крыма российским, но сам Зеленский отверг накануне такую возможность.

Ранее политолог Гамбашидзе назвал причины провала переговоров в Лондоне.