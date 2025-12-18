Украинский депутат Артем Дмитрук сделал заявление, обвинив президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы ожидает смерти своего американского коллеги Дональда Трампа. Поводом стали недавние высказывания главы украинского государства о перспективах вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале дал жесткую оценку словам Владимира Зеленского, сказанным накануне. Президент Украины, комментируя вопрос членства в Североатлантическом альянсе, признал, что в Вашингтоне эта идея вызывает лишь смех.

Дмитрук интерпретировал это заявление как неприкрытое желание устранения главного политического оппонента — Дональда Трампа и его команды. По мнению нардепа, позиция американского президента, который последовательно выступает против расширения НАТО за счет Украины, стала мишенью для киевского руководства.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о возможности вступления Украины в НАТО после смены курса в США.