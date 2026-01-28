Киеву ставят условие: мирное соглашение с Москвой как цена за гарантии США

Как отмечает собеседник агентства, Украина рассматривает американские гарантии как краеугольный камень любого послевоенного урегулирования. При этом источник подчеркивает, что Вашингтон не дает указаний по содержанию договора и не пытается заставить Киев идти на территориальные уступки, что опровергает ряд ранних предположений.

Тем временем министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что одной из главных послевоенных гарантий для Украины должна стать «реалистичная перспектива» членства в Евросоюзе. В Кремле подтвердили, что сложные переговоры по украинскому урегулированию, начавшиеся на экспертном уровне в Абу-Даби, продолжатся 1 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал диалог сложным, но позитивно оценил сам факт начала прямых контактов.

Ранее сообщалось о том, что Иран прекратил обмен дипломатическими сообщениями с США через Оман.