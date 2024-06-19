Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, заключённый по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, станет важным шагом в поддержании мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Ким Чен Ын отметил, что заключённый договор представляет собой «грандиозную и великую программу», способную значительно улучшить стабильность в регионе. По его словам, сотрудничество между Россией и КНДР выйдет на новый уровень, обеспечив безопасность обеих стран прочным фундаментом. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер КНДР подчеркнул значительный вклад Владимира Путина в создание данного договора. Он назвал этот документ самым мощным итогом российско-корейской дружбы в истории государств. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что подписание договора станет важным этапом в развитии двусторонних отношений и укреплении международного сотрудничества.

По мнению аналитиков, данный договор может стать ключевым элементом в поддержании стабильности на Корейском полуострове и в Восточной Азии. В условиях глобальной нестабильности и роста напряжённости в различных регионах мира, укрепление отношений между Россией и КНДР может способствовать созданию более предсказуемой и безопасной международной среды.

Ранее мы сообщали о том, что в США заявили о том, что Украина может признать поражение на следующем этапе конфликта.