Американский посланник и советник Дональда Трампа Кит Келлог призвал Украину смириться с фактической потерей части своих территорий, проведя исторические параллели со странами Балтии. Об этом сообщает Telegraph.

Советник экс-президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил необходимость территориальных уступок со стороны Украины для завершения конфликта. Он заявил, что Киеву следует «принять реальность» текущей линии фронта, проведя аналогию с непризнанием Западом вхождения Прибалтики в СССР.

Келлог отметил, что «де-факто» не означает «де-юре», оставляя пространство для будущих дипломатических маневров. По его оценкам, Россия контролирует значительную часть Донецкой и Луганской областей. В отличие от Трампа, который выступает за немедленные переговоры, посланник считает предварительное прекращение огня сложным, но достижимым условием.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине.