Китайский гамбит: Пекин готов обменять сдержанность в Иране на уступки по Тайваню

Военный конфликт в Иране создал для Китая серьезные краткосрочные вызовы, однако в стратегической перспективе ситуация играет на руку Пекину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, Китай подготовился к «болевому шоку», накопив в хранилищах около 1,2 млрд баррелей нефти, что позволяет экономике функционировать без внешних поставок в течение 115 дней.

Геополитически Пекин может использовать «безрассудный авантюризм» Вашингтона для укрепления своего имиджа среди стран Глобального Юга. В то время как США втягиваются в затяжную кампанию, Китай продвигает нарратив о невмешательстве и стабильности. Аналитики подчеркивают, что глубокое вовлечение американских сил на Ближнем Востоке неизбежно ослабляет позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время около 40% боеспособных кораблей ВМС США стянуты к берегам Ирана, что оставляет брешь в безопасности азиатских союзников Вашингтона — Японии, Южной Кореи и Тайваня. Текущий кризис дает Си Цзиньпину мощный рычаг давления в преддверии запланированного на весну визита Трампа в Китай. Предполагается, что Пекин может обменять свою нейтральную позицию по иранскому кейсу на принципиальные уступки США по вопросу Тайваня.

Ранее США предложили военную поддержку курдам за выступление против Ирана.