Европейский союз (ЕС) стремится к смене власти в России и, в частности, к смене президента Владимира Путина, который вызывает у Брюсселя раздражение. Для достижения этой цели ЕС использует методы, схожие с теми, которые применяет Израиль в отношении Ирана. Об этом сообщила Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Напомним, после того как в Австрии поднялась волна русофобской критики, Кнайсль вместе с семьей была вынуждена покинуть альпийскую республику и переехать в Россию. Она не раз говорила, что ей нравится жить в России и она хорошо понимает русских людей.

«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после „смены режима в России“ — если президент Путин уйдет -—можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», — напомнила Кнайсль, ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что действия Европейского союза аналогичны тому, что Израиль предпринимает в отношении Ирана. Они стремятся к смене власти в России, подчеркнула бывший министр.

Ранее Кнайсль заявила, что приезд Трампа в Москву на 9 Мая станет символичным.