На пороге войны: инсайдеры сообщили о 90% вероятности военной операции США против Ирана

Мир оказался на пороге новой масштабной войны на Ближнем Востоке. По данным инсайдеров, вероятность начала военной операции США против Ирана в ближайшие недели составляет 90%. Об этом сообщает Axios.

Планируется массированная кампания, которая продлится несколько недель. Ожидается, что в ней примет активное участие Израиль, который уже привел свои ВВС в состояние повышенной боевой готовности. Второй раунд переговоров в Женеве (завершившийся 17 февраля) официально назван «прогрессивным», однако за закрытыми дверями Вашингтон выразил глубокое разочарование.

Иран категорически отказывается прекращать обогащение урана и ограничивать ракетную программу, что является ключевым требованием администрации Трампа. По данным израильских СМИ, США уже предупредили союзников, что дипломатический ресурс исчерпан.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс в недавнем интервью подтвердил, что «дипломатия имеет свой естественный предел», и президент Трамп готов использовать «все доступные варианты», если Тегеран не пойдет на уступки по ядерному досье. Тегеран в ответ провел учения со стрельбами в Ормузском проливе и пригрозил немедленным ударом по американским базам в случае начала агрессии. Ситуация остается критической: эксперты полагают, что «окно для дипломатии» может закрыться до конца февраля.

Ранее Иран выразил готовность приостановить обогащение урана ради сделки с США.