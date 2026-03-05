Конец перемирия 2024 года: элитный спецназ «Хезболлы» переброшен на юг Ливана для боев с Израилем

Ливанская группировка «Хезболла» вернула свои элитные подразделения в южные приграничные районы страны для противодействия продвижению израильской армии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают источники, бойцы спецназа «Радван» получили приказ блокировать наступление израильской бронетехники, в частности в районе города Хиям. Ранее эти формирования покинули зону между рекой Литани и границей с Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, завершившего конфликт 2024 года.

Группировка официально вступила в текущую войну в понедельник, открыв огонь в знак мести за ликвидацию верховного лидера Ирана в Тегеране. В ответ Израиль усилил авиаудары по ливанской территории и начал расширять наземное присутствие за пределами позиций, удерживаемых со времен прошлого конфликта.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем назвал действия организации экзистенциальной обороной, подчеркнув намерение сорвать израильские планы по расширению контроля над территорией Ливана. Армия Израиля уже зафиксировала первые потери: в среду двое военнослужащих получили ранения в результате обстрела из противотанковых комплексов.

