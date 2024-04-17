Константинов: Макрон хочет обмануть РФ при помощи идеи о перемирии

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии между российской и украинской сторонами на период проведения Олимпийских игр в Париже являются лишь уловкой. Соответствующее опасение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Глава крымского парламента напомнил о том, что Соединенные Штаты не замораживали военные действия на территории Вьетнама, когда началась Олимпиада. Точно так же не стала поступать и Грузия, которая состояла в конфликте с Южной Осетией во время Олимпийских игр, указал Константинов.

Собеседник агентства выразил сомнения по поводу честности французского президента, указав на то, что тот вспоминает о древнегреческой традиции, которую не соблюдало ни одно государство в современной истории. По мнению Константинова, таким образом Макрон лишь намерен «водить за нос» российское государство.

Ранее в Кремле со скепсисом отнеслись к идее французского президента о перемирии на период Олимпиады.