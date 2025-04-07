Коробка Эммануэля Макрона с необычным содержимым стала объектом обсуждения в СМИ

Французский журналист Оливье Бомон рассказал о тайне необычной коробки президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий отрывок из книги «Трагедия Елисейского дворца» с рассказом о содержимом коробки опубликовала газета Le Parisien.

По словам Бомона, Макрон часто проявляет раздражение, когда видит, что его гости щурятся из-за яркого солнца. В таких случаях, отмечает журналист, президент предлагает им свои оригинальные солнцезащитные очки из той самой «тайной коробочки».

В коробке, по информации журналиста, хранится около двадцати пар довольно поношенных солнцезащитных очков со странным дизайном.

«Я даже задаюсь вопросом, не смешно ли ему в глубине души видеть нас в них. Мы выглядим такими глупыми», — отметил Бомон.

Это не первый случай, когда о личных привычках Макрона заговорили в СМИ. Ранее Бомон рассказал, что французский лидер чрезмерно использует туалетную воду марки Dior.

Макрон — французский государственный деятель, экономист и политик, который стал президентом Франции в мае 2017 года. Он родился 21 декабря 1977 года в Амьене. Макрон является представителем партии «Вперед, Республика!» (En Marche!), которую он основал в 2016 году, стремясь, по его словам, создать новую политическую силу, отличающуюся от традиционных партий во Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал приостановить инвестиции в США на фоне возросших тарифов.