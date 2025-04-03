Макрон призвал приостановить инвестиции в США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французским компаниям следует временно приостановить инвестиции в США, пока ситуация с новыми пошлинами не прояснится. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон заявил, что экономическая поддержка Соединенных Штатов в условиях усиления торговых ограничений со стороны Вашингтона выглядит нелогичной.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из ряда стран, включая государства ЕС. Базовая ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет рассчитан индивидуально и составит половину от того, что она взимает с американских товаров. При этом ограничения не коснутся России и Белоруссии.

Трамп назвал новые тарифы «декларацией экономической независимости» и заявил, что они помогут укрепить финансовую стабильность США. Однако этот шаг вызвал обеспокоенность в Европе, где опасаются роста торговых барьеров. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что возможные ответные меры со стороны ЕС могут привести к эскалации торговых споров.

Франция рассматривает различные варианты реакции на новые тарифы, включая временное замораживание инвестиций в американскую экономику. Эксперты отмечают, что подобный шаг может усилить давление на Вашингтон и заставить его пересмотреть экономическую политику в отношении европейских партнеров.

Ранее в США оценили последствия вывода американских сил из Европы.