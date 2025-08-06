Король Малайзии в Кремле: первый госвизит за полвека и переговоры с Путиным

Король Малайзии Ибрагим ибни Искандар прибыл в Москву с первым государственным визитом за последние 57 лет. В Кремле его ждет встреча с Владимиром Путиным и масштабная церемония в Георгиевском зале. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный правитель Малайзии впервые за 57 лет дипломатических отношений приехал в Россию с визитом высшего уровня. Такие поездки возможны лишь раз за время правления монарха, что делает событие исключительным.

Церемония началась с торжественного подъема по парадной лестнице Кремля, где короля встретил почетный караул. В Георгиевском зале уже развернуты флаги обеих стран, а оркестр готовится к исполнению гимнов. Основные переговоры пройдут за закрытыми дверями.

Малайзия — одна из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии. Укрепление связей с ней открывает для России новые рынки и возможности в регионе, где традиционно сильны позиции США и Китая. Этот визит может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Уиткофф проводят встречу в Кремле.