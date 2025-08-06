Путин и Уиткофф проводят встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который прибыл в Москву утром 6 августа. Об этом сообщили в администрации российского лидера.

На кадрах, опубликованных SHOT, видно, что на встрече также присутствует помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Это уже пятый визит американского дипломата в Россию с начала года. Последний раз Уиткофф посещал Москву и Санкт-Петербургу 11 и 25 апреля соответственно.

Перед переговорами Уиткофф, которого в аэропорту Внуково-2 встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прогулялся по парку «Зарядье».

Как отмечают источники, основной темой встречи Путина с американским спецпосланником станет урегулирование украинского кризиса на фоне ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер заявлял, что 9 августа может ввести новые санкции против России, если стороны не достигнут прогресса в переговорах по Украине.

14 июля Трамп объявил о планах ввести 100%-е импортные пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто соглашения по Украине. Однако 29 июля этот срок был сокращен до 10 дней, а 5 августа Трамп заявил, что окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров Уиткоффа в Москве.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета.