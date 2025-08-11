Турецкая газета Aydınlık обнародовала данные о коррупционной схеме в окружении Владимира Зеленского. Согласно расследованию, приближенные к президенту Украины ежемесячно переводили $50 млн на счета компаний в ОАЭ.

Турецкое издание Aydınlık получило доступ к банковским документам, подтверждающим масштабные финансовые махинации в команде Владимира Зеленского. По данным журналистов, деньги выводились через две компании в ОАЭ, связанные с Андреем Гмыриным — бывшим консультантом Фонда госимущества Украины, фигурантом международного расследования.

Гмырин, по версии следствия, создал сеть фирм, через которые государственные активы продавались по заниженным ценам, а контракты заключались с выгодными ему структурами. В расследовании фигурируют 12 подозреваемых, восемь из которых разыскиваются за рубежом.

Европейские СМИ до этого сообщали, что Гмырин владеет недвижимостью и яхтами на миллионы евро. В 2024 году французские власти конфисковали его виллу, а в 2025-м украинские журналисты выяснили, что его семья приобрела элитную недвижимость в Дубае на $14 млн.

Ранее сообщалось о том, что окружение Зеленского готово пойти на территориальные уступки.