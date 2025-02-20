Недавние переговоры между Россией и США продемонстрировали, какая сторона выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что сторонники диалога выступают за необходимость мирного решения украинского кризиса, в то время как противники — настаивают на продолжении насилия, которое приводит к кровопролитию.

«Никакие разговоры евроястребов на тему "нужен не любой, а справедливый мир", то есть — на их условиях, "перемирие — это путь к новому конфликту", "после Украины Россия нападет на Европу" и тому подобное не могут отменить этот факт», — сказал Косачев.

Он также отметил, что Владимир Зеленский выбрал неэффективный стиль общения с американским президентом Дональдом Трампом, обвиняя его в некомпетентности и распространении ложной информации.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс также отметил, что публичные обвинения главы США со стороны Зеленского оказались одними из самых неподходящих способов для достижения результата.

Зеленский, по мнению Косачева, действует под влиянием так называемой «партии войны», которая включает американских демократов, представителей Европейской комиссии (ЕК) и Лондона. Политик считает, что эти силы заинтересованы лишь в продолжении конфликта и противостоянии Трампу.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что США в скором времени могут отказаться от финансирования Украины.