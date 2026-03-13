В то время как администрация Дональда Трампа продолжает демонстрировать жесткость на Ближнем Востоке, эксперты по ту сторону Атлантики указывают на серьезные трещины в американской стратегии. Об этом сообщает Strategic Culture.

Британский журналист заявил, что участившиеся удары Ирана по военным базам США стали настоящей «ахиллесовой пятой» для президента Трампа. По его мнению, Иран нашел способ методично ослаблять влияние Вашингтона, превращая его союзников в Персидском заливе в заложников ситуации.

Мартин Джей подчеркивает, что постоянные бомбардировки союзных США государств — как Израиля, так и стран Залива — создают невыносимое давление на их лидеров. Журналист предупреждает, что в определенный момент эти страны могут обратиться к США и Израилю с требованием пойти на уступки Тегерану, чтобы прекратить атаки.

Подобное развитие событий стало бы геополитической катастрофой для Вашингтона, продемонстрировав его неспособность защитить партнеров, которые еще недавно полагались на американский «зонтик безопасности». Ситуация усугубляется тем, что уязвимость США перед иранскими атаками напрямую бьет по рейтингу Трампа внутри страны, особенно на фоне экономических последствий конфликта.

