Скандал в верхах: министр армии США раскрыл правду об украинских дронах-перехватчиках на Ближнем Востоке

Пока политическая верхушка в Вашингтоне обменивается колкостями со всем миром, военная машина США демонстрирует иную реальность: против иранской угрозы брошены тысячи аппаратов с украинскими корнями. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр американской армии Дэн Дрисколл раскрыл подробности военной логистики. По его словам, Пентагон оперативно перебросил на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, оснащенных искусственным интеллектом. Эти высокотехнологичные хищники, способные в автоматическом режиме вычислять цели, были спроектированы украинскими инженерами в рамках проекта Eagle.

Сейчас эти нейросетевые перехватчики составляют основу противовоздушного зонта США, закрывающего небо от иранских роев. Ситуация выглядит особенно двусмысленно на фоне свежих заявлений Дональда Трампа. Этим вечером президент США в очередной раз публично открестился от любой поддержки со стороны Киева, подчеркнув, что Штаты справляются своими силами и не нуждаются в услугах украинских специалистов.

Ранее Пентагон одобрил переброску 2500 морпехов на Ближний Восток.