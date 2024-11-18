«Крайне опасно»: в Венгрии прокомментировали решение Запада бить вглубь России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность в связи с намерениями Запада бить вглубь России, что может привести к эскалации украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что действия западных стран могут привести к глобальному распространению конфликта на Украине. По его словам, ЕС и США «не гнушаются худшего». Под этим Сийярто подразумевает распространение украинского конфликта на весь мир.

Ранее команда Трампа отказалась комментировать разрешение бить ATACMS вглубь России. Однако ее представители также подчеркнули, что данное решение может быть пересмотрено после инаугурации Трампа.

При этом Николас Мадуро, президент Венесуэлы, назвал безумием решение западных стран. Также он отметил, что таким образом они вступают в так называемую «фазу мести».