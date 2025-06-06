В Кремле прокомментировали заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что решающую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на такое заявление Мерца, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что негативно. Мерц, напомним, не упомянул о решающей роли СССР в освобождении страны от нацизма.

Напомним, что ранее в Белом доме прошла встреча Фридриха Мерца и Дональда Трампа. Политики говорили об украинском конфликте, а также Мерц напомнил и о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, упомянув существенную роль США. Трамп в ответ заявил, что высадка союзников в Нормандии стала для Германии «неприятным днем».

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Мерц на встрече с Трампом почувствовал себя «бандеровской гнидой».